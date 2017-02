Bermimpi Punya Anak, Song Seung Hoon Tak Sabar Ingin Jadi Ayah

SEOUL - Aktor Song Seung Hoon tampak sudah tak sabar untuk meminang kekasihnya Liu Yifei. Pasalnya, ia mengaku iri melihat teman-temannya yang telah berkeluarga dan memiliki anak.

Hal tersebut membuat bintang drama Saimdang ini ingin segera merasakan seperti berkeluarga. Ia bahkan mengaku memiliki mimpi untuk memiliki anak dan menjadi seorang ayah.

"Aku selalu ingin menjadi seorang ayah yang hebat," kataya dilansir Toggle, Jumat (3/2/2017).

Meski begitu, Song tampak masih belum ingin angkat bicara mengenai rencana pernikahannya dengan aktris China tersebut. Ia dan keluarga Yifei diketahui sudah saling bertemu dan mengenal.

Hubungan Song Seung Hoon dan Liu Yifei berawal dari pertemuan dilokasi syuting film The Third Way of Love pada 2015. Hubungan keduanya sempat menjadi perbincangan publik karena jarak perbedaan usia 11 tahun diantara mereka.