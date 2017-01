FOTO: Cerita Kepanikan Alice Norin Menjadi Ibu Baru

Anak Mommy bobonya pules...😴 ____ Dua hari ini gue, Baby Al & Daddy Al lagi masa orientasi, getting to know each other. Baby Al si manis manja hobinya nyusu, begitu laper teriaklah dia, bikin panik Daddy nya, Mommy nya ikutan senewen. Hahaha, cerita klasik orangtua baru yaaaa... ___ Sekilas di foto ini, Baby Al lebih mirip siapa? #DaddyAl πŸ•΅πŸ» atau #MommyAl πŸ‘ΈπŸΌ ? ___ Highly recommended baby blanket by @maisonelmesa πŸ’

