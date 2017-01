Resmi Menikah, Ini Total Nilai Properti Rain dan Kim Tae Hee

SEOUL – Kabar mengejutkan datang dari pasangan Rain dan Kim Tae Hee yang tepat pada hari ini, Kamis, (19/1/2017) resmi menikah di sebuah gereja di kawasan Seoul. Namun tahukah Anda keduanya diklaim menjadi pasangan suami istri selebriti yang memiliki total harta properti termahal banyak di Korea Selatan.



Menurut sebuah laporan Segye Ilbo, Rain dan Kim Tae Hee memiliki gabungan total harta gabungan hingga 50 miliar won atau setara 42,8 juta dolar AS yang khusus dari properti saja. Hal itu menjadikan penyanyi dan aktris ini sebagai pasangan dengan kepemilikan properti paling mahal dan tinggi di Korea Selatan.



Saat ini, Kim Tae Hee memiliki 6 miliar won (5,1 juta dolar AS) untuk kepemilikan villa di kawasan mewah Hannam, Seoul. Selain itu ia juga punya sebuah bangunan di jalan Gangnam seharga 13 miliar won (11 juta dolar AS), dan kepemilikan sejumlah saham properti lainnya yang mencapai angka hingga 20 miliar won (17,1 juta dolar AS).

Sedangkan Rain memiliki sejumlah properti yang tidak kalah banyak dari sang istri. Ia adalah pemilik villa seharga 6,2 miliar won (5,3 juta dolar AS), dan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kelas atas Cheongdam, Gangnam, yang bernilai 25 miliar won (21,4 juta dolar AS).



Seperti dilansir Soompi, Rain dan Kim Tae Hee pertama kali bertemu saat pengambilan gambar sebuah sesi pemotretan untuk kampanye iklan di 2012. Setelah itu, mereka mulai berkencan di akhir tahun dan resmi menjadi pasangan kekasih pada 1 Januari 2013, hingga akhirnya menikah tepat pada hari ini, Kamis (19/1/2017) di sebuah gereja Katolik di Gahoe-dong, Seoul.