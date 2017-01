Soal Gaya, Nirina Zubir Utamakan Kenyamanan

JAKARTA – Kenyamanan selalu dijadikan hal utama bagi Nirina Zubir saat memilih busana untuk dipakai. Ia adalah salah satu orang yang tidak terlalu mempedulikan tentang trend atau hits yang sedang menjamur di bidang fesyen.

Nirina berdalih bahwa jika ingin mengikuti sebuah trend, pastikan trend tersebut sesuai dengan tubuh. Jika memang tidak cocok, ia lebih memilih untuk berpakaian sesuka hati.

“I’ve always dressed up the way I like it, the way I want it. Na harus ngerti kelebihan dan kekurangan sendiri. The only thing I can show to other people is the comfortness. Apa yang Na pakai pasti nyaman lah,” jelasnya saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa 10 Januari 2017.

Terlebih usia Nirina saat ini pun sudah tidak muda lagi. Ia merasa bahwa dirinya harus lebih memikirkan cara berbusana karena kini dia adalah seorang ibu dengan dua anak. Ia mengaku tidak memiliki kiblat fesyen dan hanya memprioritaskan kenyamanan saat memilih pakaian.

“Kiblat saya rasa nyaman karena sudah ibu dua anak juga, kalau pakai baju yang ngeribetin juga kadang suka gendong, kadang suka harus lari ngejar anak. Kalau pakai sesuatu yang bikin kendala kan kasihan juga sama anaknya,” tutup host Rising Star Indonesia ini.