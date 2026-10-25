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Konser Kanye West Libatkan 5.000 Pekerja Lokal dan 20.500 Penonton Luar Negeri 

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |06:30 WIB
Konser Kanye West Libatkan 5.000 Pekerja Lokal dan 20.500 Penonton Luar Negeri 
Konser Kanye West Libatkan 5.000 Pekerja Lokal dan 20.500 Penonton Luar Negeri. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)
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JAKARTA - Konser ‘Ye Live in Jakarta’ sukses digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (24/10/2026) malam. Pertunjukan tersebut memberi suntikan ekonomi masif bagi Jakarta dan perekonomian nasional.

Raw Vision Collective selaku organizer mengklaim, ada 50.000 penonton yang menonton konser tersebut. Dari angka itu, sekitar 20.500 penonton berasal dari luar negeri, seperti Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan China. 

Konser Kanye West
Konser Kanye West Libatkan 5.000 Pekerja Lokal dan 20.500 Penonton Luar Negeri. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)

Sisanya, merupakan concertgoers lokal yang didominasi dari luar Jakarta. Fakta tersebut, menurut Karen Tjahja, Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective, tak hanya menjadikan ‘Ye Live in Jakarta’ sekadar hiburan namun juga pendorong roda ekonomi. 

“Tak hanya memberi pemasukan untuk Jakarta dan Indonesia, konser ini juga akan berdampak pada bisnis UMKM lokal, termasuk para ojek online, sopir taksi, warung-warung kecil, hingga hotel dan pusat perbelanjaan,” ungkapnya.

Karen Tjahja menambahkan, efek domino konser Ye juga berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan. Karen menyebut, ada lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal yang dilibatkan dalam ekosistem produksi konser tersebut.

Konser Kanye West
Konser Kanye West Libatkan 5.000 Pekerja Lokal dan 20.500 Penonton Luar Negeri. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)

“Sekitar 5.000 tenaga kerja itu terlibat dalam persiapan konser, dari konstruksi, tim produksi, logistik, ticketing, sampai rekan-rekan petugas kebersihan,” ungkapnya menambahkan.

Bahkan sejak masa loading logistik dimulai, puluhan truk pengangkut perlengkapan panggung sudah memadati area GBK sejak tengah malam. “Truk yang masuk beriringan layaknya Transformers ini standby sejak pukul 23.30 WIB dan loading dimulai pukul 00.00 WIB.”

 

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