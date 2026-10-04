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Azka Corbuzier Debut Akting di Film Action Home, Almost, Tayang Perdana di New York

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |19:03 WIB
Azka Corbuzier Debut Akting di Film Action <i>Home, Almost</i>, Tayang Perdana di New York
Azka Corbuzier
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JAKARTA — Azka Corbuzier melakoni debut aktingnya lewat "Home, Almost", film pendek bergenre drama, action karya sutradara Tumpal Tampubolon. Film produksi Aftersun Creative bersama Dektos ini akan menjalani world premiere sekaligus berkompetisi di Urbanworld Film Festival 2026 di New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026.

Urbanworld, yang tahun ini memasuki edisi ke-30, menjadi tempat "Home, Almost" diputar untuk publik pertama kalinya. Artinya, penampilan perdana Azka sebagai aktor akan lebih dulu disaksikan penonton di New York. Film ini dijadwalkan tayang pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 14.45 waktu setempat (Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 01.45 WIB) di Regal Union Square, New York City, dalam program film pendek "Love, Home + Becoming I".

Home Almost

Urbanworld adalah festival berstatus Academy Award®-qualifying (Oscar), yang berarti pemenang kategori tertentu di festival ini dapat memenuhi syarat untuk dipertimbangkan di ajang Academy Awards.
 
"Home, Almost" bercerita tentang seorang petarung MMA yang harus menghadapi pertarungan lain dalam perjalanan pulang, bersama ayah dan adik laki-lakinya, ia menemukan arti keluarga yang sesungguhnya di sepanjang perjalanan. 

Peran Azka dalam film ini menuntut kesiapan fisik, koreografi laga, pendalaman karakter dan emosional yang kuat untuk menghidupkan konflik utama dalam kisah ini.

Home Almost

“Film ini adalah debut aku sebagai aktor. Aku sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama aktor-aktor dan kru yang luar biasa. Memberikan penampilan yang benar-benar kuat tentu bukan hal yang mudah. Selama satu tahun aku mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan emosi agar bisa memberikan yang terbaik untuk film ini." ujar Azka. Selain Azka, film ini juga dibintangi Verdi Solaiman dan Millo Taslim.

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