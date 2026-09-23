HYBE CINE FEST 2026 Hadirkan BTS hingga ENHYPEN di Layar Lebar

JAKARTA - HYBE mengejutkan para penggemar dengan mengumumkan festival film global bertajuk HYBE CINE FEST. Festival ini akan menghadirkan BTS hingga ENHYPEN ke layar lebar pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2026.

Setelah sukses digelar di Amerika Latin pada 2024 dan Asia pada 2025, festival ini kini diperluas ke lebih dari 60 wilayah. HYBE CINE FEST akan menampilkan tayangan konser sejumlah artis ternama HYBE di layar lebar.

CEO Trafalgar Releasing, Marc Allenby melihat banyaknya sambutan luar biasa terhadap HYBE CINE FEST di seluruh Amerika Latin dan Asia, membuatnya untuk memperluas festival tersebut ke seluruh dunia.

“Dengan menggabungkan film-film konser ternama, pesta interaktif, dan siaran langsung bersejarah dalam satu minggu, para penggemar di seluruh dunia kini dapat merayakan artis HYBE favorit mereka di layar lebar dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.” ujarnya, dikutip dari Allkpop, Rabu (23/9/2026).

Festival ini akan dimulai dengan tayangan konser BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES: LIVE VIEWING. Para penggemar dapat merasakan menonton langsung konser tersebut melalui bioskop. Konser ini juga menjadi panggung perdana mereka di Argentina.

Tak hanya BTS, SEVENTEEN WORLD TOUR ‘NEW_’ juga akan ditayangkan dalam festival ini. Tayangan tersebut akan menceritakan perjalanan grup yang beranggotakan 13 orang saat memulai perjalanan baru setelah merayakan anniversary debut ke-10.

Kemudian, TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR bakal menayangkan dokumentasi penampilan tur keempat mereka yang berhasil memukau para penggemar, MOA.