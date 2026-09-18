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Yoona SNSD Jadi Pakar Patologi Forensik dalam Drama Unnatural

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |15:30 WIB
Yoona SNSD Jadi Pakar Patologi Forensik dalam Drama <i>Unnatural</i>
Yoona SNSD Jadi Pakar Patologi Forensik dalam Drama Unnatural. (Foto: Instagram|@yoona__lim)
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SEOUL - Yoona SNSD dipastikan membintangi drama baru tvN, Unnatural. Series tersebut merupakan proyek adaptasi dari series populer Jepang berjudul serupa yang dirilis pada awal tahun 2018.  

Drama bergenre misteri-medis itu, bercerita tentang ahli patologi forensik yang mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus-kasus kematian tak wajar. Yoona akan berperan sebagai Song Do Eun, pakar patologi forensik yang terlihat tenang dan dingin. 

Maret 2024, YoonA SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta
Yoona SNSD Jadi Pakar Patologi Forensik dalam Drama Unnatural. (Foto: Instagram|@yoona__lim)

Meski terlihat dingin, namun Song Do Eun sebenarnya memiliki hati yang hangat dan penuh kasih. Saat melakukan proses autopsi, dia dikenal sangat teliti dan tidak pernah mengabaikan setiap petunjuk yang ada.

“Energi hangat dan ceria Lim Yoona sangat cocok dengan karakter Song Do Eun Dengan akting ciamik Yoona, Unnatural akan hadir dengan pesona berbeda dengan versi Jepang. Jadi, tolong nantikan drama ini,” kata staf produksi dikutip dari Soompi, pada Jumat (18/9/2026). 

Sementara itu, drama Unnatural versi Korea Selatan, akan tayang di tvN, pada 2027.*
 

(SIS)

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