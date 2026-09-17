Inilah Keluarga Baru Andre Taulany Selama Berkarier di Industri Hiburan

Inilah Keluarga Baru Andre Taulany Selama Berkarier di Industri Hiburan. (Foto: Instagram|Andre Taulany)

JAKARTA - Berkarier lebih dari 20 tahun di industri hiburan Tanah Air, Andre Taulany tak hanya sukses mencetak berbagai karya. Dia juga berhasil membangun banyak ‘keluarga baru’ di setiap fase perjalanannya.

Mulai dari panggung komedi televisi hingga grup motor bertabur bintang, sosok yang dijuluki Sultan Bintaro ini selalu punya lingkaran terdekat yang solid. Berikut deretan ‘keluarga’ terdekat yang dibentuk Andre Taulany selama berkiprah di dunia hiburan:

Keluarga pertama yang melambungkan pamor Andre sebagai komedian adalah Opera Van Java (OVJ). Mengusung tema komedi, program itu hadir dengan formasi Andre, Parto, Sule, Azis Gagap, dan Nunung.

Kedekatan Andre dan Sule kemudian dipercaya untuk memandu Ini Talkshow, sebuah program talkshow yang sukses memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Indonesian Television Awards (ITA) hingga Panasonic Gobel Awards (PGA).

Setelah formasi lama tersebut berlalu, Andre Taulany kembali menemukan ‘keluarga baru’ yang tak kalah ikonis. Saat ini ia memimpin Lapor Pak! sebuah program TV bertema komedi kriminal yang tayang sejak 22 Februari 2021.