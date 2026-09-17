Lucas Wong Comeback ke Dunia Hiburan lewat Drama Taiwan A TIME

JAKARTA - Lucas Wong akhirnya debut akting melalui drama Taiwan bertajuk A TIME. Ini juga sekaligus menjadi kembalinya Lucas ke dunia hiburan usai lepas dari SM Entertainment.

Melalui akun Instagram, A TIME telah meluncurkan video teaser pada 14 September 2026. Menyusul video teaser pertamanya yang dirilis pada 7 Desember 2025 lalu. Sontak saja, video berdurasi sekitar 30 detik tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar.

"Actor Lucas," tulis akun @lucasw***

"Lucas my baby go go," ucap akun @raps***

Dalam drama itu, Lucas diketahui akan berperan sebagai tokoh yang sama dengan aktor senior, Jerry Yan. Dia bermain sebagai Si Mao versi muda, sementara Jerry Yan merupakan Si Mao masa kini. Selain Jerry Yan, Lucas juga beradu akting dengan Li Ting Yi.