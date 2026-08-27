Bongkar: Ternyata saat Kecil Nabila Taqiyyah Anak Pantai?

Episode Bongkar ini ungkap fakta mengejutkan tentang masa kecil Nabila Taqiyyah yang tumbuh di tepi Pantai Ulee Lheue. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Episode terbaru program Bongkar yang dipandu oleh Azia Riza menghadirkan perbincangan mendalam yang penuh inspirasi bersama penyanyi berparas manis asal Aceh, Nabila Taqiyyah. Awal mula karier bernyanyi Nabila diwarnai oleh dukungan penuh keluarganya ketika dia raih juara ketiga dalam perlombaan lagu anak-anak saat baru berusia lima tahun.

Konsistensinya dalam melatih bakat vokal terus berlanjut hingga masa remaja melalui konten bernyanyi interaktif di salah satu platform yang mempertemukannya dengan banyak pendengar internasional. Puncak pembuktian kualitas vokalnya yang memukau terjadi saat dia berhasil menyabet posisi runner-up pada kompetisi Indonesian Idol Season 12!

Di balik pencapaian gemilangnya di panggung megah, episode Bongkar ini mengungkap fakta mengejutkan tentang masa kecil Nabila yang tumbuh di tepi Pantai Ulee Lheue, Aceh. Suasana pesisir yang indah melengkapi kenangan humorisnya saat nekat menggelar wahana rumah hantu berbayar bersama teman-teman sekolahnya demi mendapatkan uang jajan tambahan.

Karakter mandiri yang melekat pada diri Nabila semakin terlihat melalui kesibukannya menjalankan bisnis kuliner tradisional khas Aceh seperti Ayam Tangkap di daerah Depok. Perannya sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara turut membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang dewasa, komunikatif, serta selalu siap menjadi pendengar yang baik bagi keluarganya.

Obrolan makin lengkap saat Nabila menyanyikan secara live petikan single terbarunya yang berjudul Cegil serta membagikan fakta unik tentang karakter zodiak scorpio yang melekat padanya. Suara vokalnya yang sangat lembut dan tenang dalam tayangan tersebut dijamin akan memanjakan telinga sekaligus menghibur suasana hati.

Penasaran gak, sih, sama kisah lain yang menyenangkan dari seorang Nabila Taqiyyah? Saksikan cerita selengkapnya hanya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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