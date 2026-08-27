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Bongkar: Telusuri Perjalanan Karier dan Kejutan Masa Kecil Nabila Taqiyyah

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:00 WIB
Bongkar: Telusuri Perjalanan Karier dan Kejutan Masa Kecil Nabila Taqiyyah
Nabila Taqqiyah bahas tentang dunia musik dan mengungkap di balik layar perjuangannya. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Program Bongkar kembali menghadirkan kisah inspiratif yang sayang banget kalau dilewatkan! Azia Riza mengupas tuntas perjalanan hidup penyanyi berbakat Tanah Air, Nabila Taqiyyah, penyanyi jebolan Indonesian Idol. 

Selain membahas tentang dunia musik, obrolan seru ini juga mengungkap di balik layar perjuangan seorang Nabila Taqqiyah.

Perjalanan karier Nabila ternyata dibentuk oleh keberaniannya sejak dini, dimulai saat dia memenangkan kompetisi bernyanyi lagu anak-anak di tingkat regional pada usia lima tahun berkat dorongan sang ayah. Langkah konsisten tersebut terus dia kembangkan dengan aktif menjadi pembuat konten video di salah satu platform pada usia muda untuk berinteraksi sekaligus bernyanyi bersama para pendengar dari luar negeri. 

Puncak pencapaiannya makin bersinar terang ketika dia berhasil meraih posisi runner-up pada ajang Indonesian Idol.

Di balik pencapaian panggung yang megah, episode Bongkar ini juga membongkar kenangan masa kecil Nabila yang sangat unik dan menggelitik saat tumbuh besar di tanah kelahirannya, Aceh. Tinggal hanya berjarak 10 meter dari pantai Ulee Lheue memberikan ruang baginya untuk menikmati suasana bersenja, di samping kisah kocak saat SD ketika dia bersama gengnya nekat membuka wahana rumah hantu di gudang sekolah. 

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