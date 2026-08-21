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Selebrasi 37 Tahun RCTI Mengudara, Saksikan Panggung Spektakuler Mahakarya RCTI 37

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |18:00 WIB
Selebrasi 37 Tahun RCTI Mengudara, Saksikan Panggung Spektakuler Mahakarya RCTI 37
Mahakarya RCTI 37. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Menandai perjalanan 37 tahun sebagai pelopor industri televisi swasta di Indonesia, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) mempersembahkan gelaran panggung hiburan megah bertajuk “Mahakarya RCTI 37”. Malam puncak selebrasi ini akan disiarkan secara langsung pada Minggu, 23 Agustus 2026 Live dari studio tercanggih dan terbesar Asia Tenggara, Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

Mengusung tema keindahan seni, budaya, dan inovasi entertainment modern, “Mahakarya RCTI 37” menghadirkan penampilan maestro musik tanah air, kolaborasi eksklusif alumni Indonesian Idol, serta band ternama yang siap membawakan aransemen spesial. 

Tidak hanya itu, para pemeran sinetron unggulan RCTI akan melakukan pertunjukan teaterikal dan komedi serta visual tata panggung kelas dunia dengan teknologi lighting, drop screen, dan LED visual yang memanjakan mata penonton.

Lebih spesial lagi dalam perayaan HUT ke-37 RCTI ini kita akan menyaksikan Wedding Celebration antara Sena dan Davina yang merupakan tokoh utama dalam Sinetron RCTI Terikat Janji. 

Perayaan ini mempertemukan jajaran aktor ternama tanah air seperti Arya Saloka, Asha Assuncao, Chicco Jerikho, Marsha Aruan, Jefri Nichol, Betrand Putra Onsu, Elsa Japasal, Ari Irham, Ridzki Djanbi, Yoriko Angeline, Ibob Tarigan, Lyodra, Celyna Grace, Niki Becker, Rio Lahskart, Irfan Hakim, Happy Asmara, Anwar Sanjaya, Demian, JKT48, Kangen Band, Toton Caribo, dan bintang tamu spesial Internasional juga akan mengisi perayaan HUT RCTI ke-37 ini.

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