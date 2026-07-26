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5 Anime yang Dilarang atau Dibatasi di Berbagai Negara, Death Note hingga High School DxD

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |19:02 WIB
5 Anime yang Dilarang atau Dibatasi di Berbagai Negara, Death Note hingga High School DxD
Deathnote dilarang penayangannya di berbagai negara
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JAKARTA - Anime dikenal sebagai karya animasi yang berani mengangkat tema dewasa, kekerasan, hingga isu-isu kontroversial. Tak heran jika beberapa anime berujung dilarang tayang atau dibatasi peredarannya di sejumlah negara.

China menjadi salah satu negara yang memasukkan puluhan judul anime ke dalam daftar konten terlarang di platform online. Selain itu, beberapa negara lain juga pernah melarang distribusi anime tertentu karena dinilai mengandung unsur sensitif atau berpotensi memberi dampak negatif bagi masyarakat.

Berikut ini lima anime yang sempat menjadi sorotan karena kontroversinya:

- Violence Jack

Violence Jack merupakan adaptasi OVA dari manga karya Go Nagai. Anime ini dikenal sebagai salah satu yang paling kontroversial karena menampilkan kekerasan ekstrem, adegan berdarah yang sangat eksplisit, serta kekerasan seksual.

Setelah dirilis secara internasional, anime ini mendapat perhatian dari lembaga sensor di sejumlah negara. Di Inggris, beberapa episodenya ditolak untuk mendapatkan klasifikasi sehingga tidak boleh dijual, diimpor, maupun didistribusikan secara resmi.

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Topik Artikel :
Anime Highschool DxD Death Note
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