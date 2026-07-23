Minola Sebayang Bongkar Sarwendah Pernah Ngamuk Usai 'Hanya' Diberi Nafkah Rp75 Juta

JAKARTA - Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, membongkar fakta baru terkait pemberian nafkah anak kepada Sarwendah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik.

Minola mengungkapkan bahwa sebenarnya Ruben Onsu tetap menjalankan kewajibannya memberikan nafkah meski nominal pasti tak pernah diatur dalam putusan cerai dari pengadilan maupun berkas kesepakatan Akta 39.

Namun, ada satu momen di bulan Desember 2025 di mana terjadi ketegangan saat Ruben mengirimkan uang sebesar Rp75 juta, yang diklaim sebagai nominal biaya pokok anak berdasarkan permintaan dari Sarwendah.

"Ruben sudah lakukan di Desember 2025. Ruben hanya berberikan uang pokok anak-anak yang Rp75 juta. Meskipun itu tidak dilandaskan putusan pengadilan dan tidak dilandaskan pada Akta 39, ini hanya buatan daripada S saja yang tanpa didiskusikan, Ruben juga oke ikutin, bayar Rp75 juta uang pokok," ujar Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).

Namun, pengiriman uang tersebut ternyata tidak membuat pihak Sarwendah puas. Menurut Minola, Sarwendah sempat meluapkan kekesalannya karena nominal tersebut dianggap tidak mencukupi kebutuhan lainnya di luar biaya pokok.