Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pihak Sarwendah Bantah Laporkan Betrand Peto ke Polres Jaksel, Kuasa Hukum: Dia Tak Sejahat Itu!

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:25 WIB
Pihak Sarwendah Bantah Laporkan Betrand Peto ke Polres Jaksel, Kuasa Hukum: Dia Tak Sejahat Itu!
Kuasa Hukum Sarwendah
A
A
A

JAKARTA - Pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebutkan bahwa sang artis melaporkan putra angkatnya, Betrand Peto, ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen Nomer, menegaskan bahwa kliennya tidak berniat untuk mempolisikan pemuda yang akrab dipanggil Onyo tersebut. Baginya, hubungan Sarwendah dan Onyo tetaplah layaknya ibu dan anak yang saling menyayangi.

"Setahu saya, Ibu S (Sarwendah) tidak sejahat itu ya. Bagaimanapun, Betrand itu anaknya. Dia masih menganggap itu sebagai anaknya. Jangankan untuk melaporkan, memikirkan untuk melaporkan saja tidak ada dalam pikirannya. Dipastikan tidak ada laporan atas nama Betrand," ujar Korbinianus saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Kehadiran tim hukum Sarwendah di Polres Jaksel hari ini sejatinya untuk mengawal proses pemeriksaan saksi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh sejumlah akun media sosial.

Adapun saksi yang dihadirkan yakni Nigel Havidhan Dja'far, yang merupakan karyawan sekaligus orang terdekat Sarwendah.

Nigel mengaku dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik mengenai konten-konten negatif yang menyerang mantan personel Cherrybelle tersebut.

"Hari ini saya memenuhi panggilan untuk menjadi saksi dari kelanjutan laporan yang sudah dibuat. Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tadi ada sekitar 27 pertanyaan dari penyidik," ungkap Nigel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/629/3230060//giorgio-qWc2_large.jpg
Ruben Onsu Kesal Giorgio Izinkan Anaknya Makan Permen Karet: Ibunya Punya Peraturan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/33/3230032//ruben_onsu-XoaU_large.jpg
Ruben Onsu Kembali Semprot Giorgio Antonio soal Pola Asuh Anak: Stop Main Rumah-rumahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/33/3230031//bertrand_peto-z0aA_large.jpg
Respons Betrand Peto soal Petisi Boikot Sarwendah: Doain yang Terbaik untuk Bunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/33/3229964//betrand_peto_jordi_onsu-FzRk_large.jpg
Betrand Peto Akui Sudah Lama Putus Komunikasi dengan Jordi Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/33/3229794//ruben_onsu-Ji5Z_large.jpg
Jelang Sidang Hak Asuh, Ruben Onsu Tahan Rindu Bertemu Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/33/3229764//vega_darwanti-10zG_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Vega Darwanti Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement