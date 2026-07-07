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ARMY di Chili Demo Usai Konser BTS Terancam Batal, Pemerintah Tolak Izin Penggunaan Stadion

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |20:20 WIB
ARMY di Chili Demo Usai Konser BTS Terancam Batal, Pemerintah Tolak Izin Penggunaan Stadion
Unjuk Rasa ARMY di Chili (Foto: Kbizoom)
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JAKARTA - Ribuan fans BTS (ARMY) di Chili melakukan unjuk rasa karena konser BTS di Santiago terancam batal. Hal itu terjadi akibat belum keluarnya izin penggunaan stadion dari pemerintah setempat.

Dikutip dari Kbizoom, polemik berawal ketika Instituto Nacional del Deporte (IND) menolak memberikan izin penggunaan Estadio Nacional untuk konser BTS yang dijadwalkan berlangsung pada 14, 16, dan 17 Oktober 2026. Otoritas setempat mengaku khawatir terhadap kondisi lapangan stadion hingga padatnya agenda olahraga yang sudah dijadwalkan.  

Keputusan itu pun memicu kemarahan para ARMY Chili. Ribuan penggemar turun ke jalan di Santiago sambil membawa spanduk bertuliskan “BTS al Nacional” dan “Ni la musica ni el arte danan estadios” (Musik dan seni tidak merusak stadion). 

Mereka mendesak pemerintah mencari solusi agar konser tetap dapat digelar sesuai rencana. Aksi tersebut bahkan terdengar dan mendapat perhatian media Korea Selatan.

Para ARMY mengaku dirugikan karena polemik izin venue ini baru bergulir jauh setelah penjualan tiket dilakukan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Chili pun kini mulai membuka peluang untuk kembali mengevaluasi izin konser. 

Menurut laporan media lokal, otoritas menyatakan bersedia mempertimbangkan penggunaan Estadio Nacional apabila pihak promotor mengajukan proposal baru. Mereka ingin pihak promotor dapat menjamin perlindungan lapangan stadion.  

Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai lokasi penyelenggaraan konser BTS di Chili. Meski begitu, ARMY berharap negosiasi antara pemerintah dan promotor dapat menghasilkan solusi sehingga rangkaian konser tetap bisa berlangsung sesuai jadwal.

(kha)

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Topik Artikel :
Konser BTS BTS ARMY
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