Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Perayaan HUT Ke-25 Kota Cimahi, Konser I Love RCTI Dipadati Puluhan Ribu Orang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |18:04 WIB
Perayaan HUT Ke-25 Kota Cimahi, Konser I Love RCTI Dipadati Puluhan Ribu Orang
Konser I Love RCTI
A
A
A

CIMAHI - Pesta ulang tahun ke-25 Kota Cimahi di Konser I Love RCTI Cimahi berlangsung sukses dan meriah. Acara yang berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026 di Lapangan Tembak Terpadu Gunung Bogong, Brigif 15 Kujang II ini dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Cimahi dan sekitarnya yang ingin ikut merayakan ulang tahun kota mereka.

Sejak pagi, masyarakat Cimahi sudah disuguhkan dengan berbagai kegiatan seru dan menarik yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Mulai dari senam pagi, penampilan dari 11 etnis, sehari menjadi Indonesian Idol, sports challenge coaching clinic, lomba mewarnai, bazar UMKM, hingga meet & greet dengan karakter animasi favorit Kiko & Entong.

Bukan hanya itu, sebelum malam puncak acara dimulai, ada juga parade artis yang dimeriahkan oleh Dimas Tejo, Fanny Sabila, D'Raff, Trena Band, The Juncto dan Senandhika. Ada juga kegiatan menghias tumpeng dan penampilan kreasi dari pelajar Kota Cimahi yang ingin menunjukkan kreativitas generasi muda.

Setelah banyaknya kegiatan sejak pagi hingga sore, tepat pukul 21.30 WIB, acara yang sudah ditunggu oleh masyakat Cimahi dimulai. Malam puncak acara dibuka oleh penampilan dari Armada yang menyanyikan lagu andalan mereka, hingga membuat puluhan ribu penonton berteriak dan bernyanyi bersama. Tidak hanya Armada, ada juga Bagindas yang membuat suasana semakin seru dan panas. 
 
Ada juga penampilan dari Trio Macan dan jebolan Indonesian Idol Shabrina Leanor, Rio Lahskart, dan Meidra. Penampilan para pengisi acara berhasil menghipnotis masyarakat Cimahi dan membuat mereka menikmati suguhan dihari ulang tahun kotanya.

Suasana Konser I Love RCTI Cimahi semakin meriah dan pecah karena dipandu oleh Irfan Hakim dan Bunga Reyza yang mampu membuat para penonton bertahan dari awal hingga akhir acara dengan penuh keceriaan. Salah satunya saat moment Irfan dan Bunga menantang Meidra dan Rio untuk menyanyikan lagu Sunda, "Meidra katanya juga bisa lagu Sunda ya?" ucap Irfan saat menantang Meidra. Setelah ditantang, Meidra meminta Irfan untuk mengajarinya dan ternyata berhasil.

Tunggu Konser I Love RCTI di kota-kota lain! Banyak acaranya, baru rasanya!

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konser musik Cimahi RCTI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/205/3226770//natasya_sabella_buka_musiczone_okezone_dengan_penampilan_memukau-sJ8y_large.jpeg
Natasya Sabella Buka Musiczone Okezone dengan Lagu Takkan Terganti dan Menerima Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/205/3226715//boardang_boarding_fest_2026-Qzkc_large.jpeg
Ini Deretan Pengisi Boardang Boarding Festival 2026, Siap Lepas Landas dalam Musik Penuh Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/205/3226182//jakarta_acoustic_night-xyMf_large.jpg
Jakarta Acoustic Night Siap Digelar, Konser Akustik Berkonsep Open Mic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/611/3225742//audisi_miss_indonesia_2026-F7Yx_large.jpg
Alasan Usia Peserta Miss Indonesia 2026 Kini 19-25 Tahun, Cari Kandidat Lebih Matang untuk Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/625/3225070//penculikan-EhCR_large.jpg
Detik-Detik Kakek Nyaris Diculik saat Olahraga Pagi di PIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/205/3225064//chen-ks6Z_large.JPG
Bakal Tampil di Jakarta Bawakan Karya Johannes Brahms, Rueiben Chen: Ini Impian Saya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement