Perayaan HUT Ke-25 Kota Cimahi, Konser I Love RCTI Dipadati Puluhan Ribu Orang

CIMAHI - Pesta ulang tahun ke-25 Kota Cimahi di Konser I Love RCTI Cimahi berlangsung sukses dan meriah. Acara yang berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026 di Lapangan Tembak Terpadu Gunung Bogong, Brigif 15 Kujang II ini dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Cimahi dan sekitarnya yang ingin ikut merayakan ulang tahun kota mereka.

Sejak pagi, masyarakat Cimahi sudah disuguhkan dengan berbagai kegiatan seru dan menarik yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Mulai dari senam pagi, penampilan dari 11 etnis, sehari menjadi Indonesian Idol, sports challenge coaching clinic, lomba mewarnai, bazar UMKM, hingga meet & greet dengan karakter animasi favorit Kiko & Entong.

Bukan hanya itu, sebelum malam puncak acara dimulai, ada juga parade artis yang dimeriahkan oleh Dimas Tejo, Fanny Sabila, D'Raff, Trena Band, The Juncto dan Senandhika. Ada juga kegiatan menghias tumpeng dan penampilan kreasi dari pelajar Kota Cimahi yang ingin menunjukkan kreativitas generasi muda.

Setelah banyaknya kegiatan sejak pagi hingga sore, tepat pukul 21.30 WIB, acara yang sudah ditunggu oleh masyakat Cimahi dimulai. Malam puncak acara dibuka oleh penampilan dari Armada yang menyanyikan lagu andalan mereka, hingga membuat puluhan ribu penonton berteriak dan bernyanyi bersama. Tidak hanya Armada, ada juga Bagindas yang membuat suasana semakin seru dan panas.



Ada juga penampilan dari Trio Macan dan jebolan Indonesian Idol Shabrina Leanor, Rio Lahskart, dan Meidra. Penampilan para pengisi acara berhasil menghipnotis masyarakat Cimahi dan membuat mereka menikmati suguhan dihari ulang tahun kotanya.

Suasana Konser I Love RCTI Cimahi semakin meriah dan pecah karena dipandu oleh Irfan Hakim dan Bunga Reyza yang mampu membuat para penonton bertahan dari awal hingga akhir acara dengan penuh keceriaan. Salah satunya saat moment Irfan dan Bunga menantang Meidra dan Rio untuk menyanyikan lagu Sunda, "Meidra katanya juga bisa lagu Sunda ya?" ucap Irfan saat menantang Meidra. Setelah ditantang, Meidra meminta Irfan untuk mengajarinya dan ternyata berhasil.

Tunggu Konser I Love RCTI di kota-kota lain! Banyak acaranya, baru rasanya!

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(kha)

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