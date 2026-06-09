Polisi Benarkan Awkarin Mangkir Panggilan Kasus Dugaan Penipuan Hanania Group

Awkarin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group. (Foto: Instagram/narinkovilda)

JAKARTA - Selebgram papan atas Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sang selebgram dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 8 Juni kemarin. Akan tetapi, Budi menyebut Awkarin mangkir dalam panggilan penyidik tanpa keterangan yang jelas.

"Sementara itu, Karin Novilda (KN) tidak hadir tanpa keterangan," kata Budi saat dikonfirmasi awak media pada hari ini, Selasa (9/6/2026).

Selain Karin, terdapat tiga influencer lain yakni Sara Gibson, Audrey Jesselyn, dan Dara Arafah yang juga belum hadir dalam panggilan resmi.

Oleh karena itu, penyidik menyusun jadwal pemeriksaan ulang pada 12 Juni mendatang.