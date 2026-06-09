Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Benarkan Awkarin Mangkir Panggilan Kasus Dugaan Penipuan Hanania Group

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |17:00 WIB
Polisi Benarkan Awkarin Mangkir Panggilan Kasus Dugaan Penipuan Hanania Group
Awkarin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group. (Foto: Instagram/narinkovilda)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram papan atas Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sang selebgram dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 8 Juni kemarin. Akan tetapi, Budi menyebut Awkarin mangkir dalam panggilan penyidik tanpa keterangan yang jelas.

"Sementara itu, Karin Novilda (KN) tidak hadir tanpa keterangan," kata Budi saat dikonfirmasi awak media pada hari ini, Selasa (9/6/2026).

Selain Karin, terdapat tiga influencer lain yakni Sara Gibson, Audrey Jesselyn, dan Dara Arafah yang juga belum hadir dalam panggilan resmi.

Oleh karena itu, penyidik menyusun jadwal pemeriksaan ulang pada 12 Juni mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/33/3223429//empat_influencer_tak_datang_pemeriksaan_hanania_travel-ftyu_large.jpg
Awkarin hingga Dara Arafah Tak hadiri Pemeriksaan Kasus Penipuan Hanania Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/33/3223382//keanu_agl-R0I9_large.jpeg
Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/33/3223396//keanu_agl-5Qh0_large.JPG
Terseret Kasus Hanania Travel, Keanu Agl: Aku Syok dan Sedih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/33/3223380//keanu_agl-DETN_large.JPG
Keanu Agl Ngaku Tak Terima Terima Fee dari Hanania Travel, tapi Ikut Diberangkatkan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/33/3223355//keanu_agl-t4sn_large.JPG
Keanu Agl Lemas Usai Dicecar 25 Pertanyaan, Klarifikasi Isu Terima Uang Endorse Hanania Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/33/3222738//hasan_alaydrus_dan_audrey_jesslyn-ZaxA_large.jpg
Selamat, Hassan Alaydrus dan Audrey Jesslyn Gelar Akad Nikah Sederhana di KUA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement