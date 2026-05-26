Spider-Noir Siap Tayang 27 Mei 2026, Nicolas Cage Jadi Pahlawan Kelam New York

JAKARTA - Kabut tebal New York era 1930-an terasa pekat dalam trailer terbaru Spider-Noir. Prime Video akhirnya merilis cuplikan terakhir serial yang sangat dinantikan penggemar Marvel tersebut. Serial live-action ini dibintangi Nicolas Cage dalam debut peran utamanya untuk televisi. Diproduksi Sony Pictures Television, Spider-Noir akan tayang global mulai 27 Mei 2026. Penonton di lebih 240 negara dapat memilih versi Hitam Putih atau Warna Asli Full Color.

Spider-Noir diadaptasi dari komik Marvel Spider-Man Noir dengan nuansa kriminal yang gelap. Ceritanya mengikuti Ben Reilly, detektif swasta berpengalaman yang hidupnya tengah berantakan. Karakter tersebut harus menghadapi masa lalu setelah tragedi pribadi yang menghancurkan hidupnya.

Di tengah kekacauan kota, Ben Reilly menjalani takdir sebagai satu-satunya pahlawan super New York. Visual muram khas era noir membuat serial ini terasa berbeda dibanding adaptasi Spider-Man sebelumnya. Selain itu, pilihan versi hitam putih memperkuat nuansa klasik yang ingin dihadirkan serial tersebut.

Deretan pemain besar ikut memperkuat serial ini. Selain Nicolas Cage, serial tersebut dibintangi Lamorne Morris, Li Jun Li, dan Abraham Popoola. Nama lain seperti Karen Rodriguez, Jack Huston, hingga Brendan Gleeson juga turut bergabung.

Pemeran tamu menghadirkan Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, hingga Amy Aquino. Kombinasi aktor lintas generasi tersebut membuat Spider-Noir semakin dinantikan penggemar serial superhero dunia. Kehadiran Nicolas Cage juga memberi warna baru bagi semesta Spider-Man versi live-action.