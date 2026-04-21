Indovision: TV Berbayar Paling Lengkap dengan Harga Termurah untuk Hiburan Keluarga Indonesia

JAKARTA - Kebutuhan masyarakat akan hiburan berkualitas terus meningkat. Bagi keluarga Indonesia, salah satu pilihan terbaik untuk menikmati berbagai tayangan premium adalah Indovision. Sebagai pionir TV berlangganan di Indonesia, Indovision dikenal menghadirkan pilihan channel yang lengkap dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya solusi hiburan untuk seluruh keluarga.

Indovision merupakan layanan TV berlangganan berbasis satelit yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan kualitas siaran yang jernih dan didukung oleh banyak channel berformat HD, Indovision menghadirkan beragam pilihan hiburan yang dapat dinikmati kapan saja. Hal ini menjadikan Indovision sebagai salah satu platform hiburan yang relevan dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu keunggulan utama Indovision adalah jumlah channel yang sangat lengkap. Saat ini, Indovision menghadirkan total 103 channel, termasuk 60 channel HD. Dengan jumlah tersebut, pelanggan dapat menikmati berbagai kategori tayangan seperti film, hiburan, olahraga, anak-anak, edukasi, religi, dokumenter, hingga berita internasional.

Berbagai konten unggulan juga tersedia, seperti pertandingan UEFA Champions League di beIN, MotoGP di SPOTV, film-film Hollywood di Studio Universal dan AXN, serta tayangan anak-anak seperti Cocomelon di Moonbug. Semua konten ini dapat dinikmati hanya dengan harga Rp59.000 per bulan. Tidak hanya itu, Indovision juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Pelanggan dapat menikmati layanan streaming tambahan melalui aplikasi Vision+ Premium secara gratis, yang dapat diakses di hingga 2 perangkat (gadget) sekaligus.

Perbandingan Layanan TV Berbayar:

Total Channel: Indovision (103 Channel), TV Berbayar A (76 Channel), TV Berbayar B (56 Channel)

Channel HD: Indovision (60 Channel HD), TV Berbayar A (28 Channel HD), TV Berbayar B (18 Channel HD)