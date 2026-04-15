Gugat Cerai Suami, Clara Shinta Siap Perjuangkan Hak Asuh Anak: Saya Hadir sebagai Ibu

JAKARTA - Selebgram Clara Shinta resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami, Muhammad Alexander Assad, di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan akibat dugaan perselingkuhan. Disinyalir, Clara juga siap untuk memperjuangkan hak asuh anak-anaknya.

Perselisihan ini semakin memanas setelah sang suami kabarnya mengadu ke Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak. Pihaknya merasa dipersulit bertemu buah hati belakangan ini.

Menanggapi aduan itu, Clara Shinta menyatakan kesiapannya untuk hadir memenuhi panggilan Komnas Perlindungan Anak demi masa depan sang buah hati.

Sebagai seorang ibu, Clara menegaskan akan hadir tanpa didampingi kuasa hukum dan bersedia membicarakan masalah ini dari hati ke hati demi melindingi mental anaknya.

"Saya akan datang sendiri tanpa kuasa hukum karena saya hadir untuk keutuhan anak saya, saya ingin di sini tuh ngobrol personal, curhat sebagai seorang ibu, cerita," ujar Clara Shinta saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.