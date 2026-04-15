Gigi Band dan Thomas Ramdhan Unggah Kebersamaan, Tak Jadi Keluar?

JAKARTA - Di tengah isu hangat terkait hengkangnya Thomas Ramdhan dari band Gigi, bassist andalan yang sudah menggawangi grup tersebut selama hampir tiga dekade itu justru mengunggah momen kebersamaan dengan personel lainnya.

Unggahan tersebut merupakan unggahan bersama yang dikolaborasikan antara akun instagram Thomas Ramdhan, Gigi Band dan personel lainnya seperti Armand Maulana, Gusti Hendy dan Dewa Budjana.

Momen yang diunggah pada Rabu, 15 April 2025 itu menunjukan momen kebersamaan mereka dalam tujuh slide unggahan berupa video Gigi Band saat sedang berkumpul, foto Thomas Ramdhan dan beberapa video momen Thomas Ramdhan saat tengah maggung bersama Gigi.

Dalam keterangan unggahan tersebut terlihat menyinggung soal komitmen para personel untuk selalu bersama dan menjadi band Gigi seutuhnya serta menyinggung soal gesekan kecil.

“Seperti ini_kami Armand @armandmaulana04 Thomas @thomasramdhan Budjana @dewabudjana Hendy @gustihendy sebagai GIGI yang seutuhnya,” tulis akun @gigibandofficial dalam keterangan unggahan, dikutip Rabu (15/6/2026).