Clara Shinta Resmi Gugat Cerai Alexander Assad di PA Jaksel Buntut Dugaan Perselingkuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |17:48 WIB
JAKARTA - Selebgram Clara Shinta mengonfirmasi bahwa dirinya sudah resmi melayangkan gugatan cerai kepada suaminya, Muhammad Alexander Assad ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah rumah tangganya diterpa isu dugaan perselingkuhan. 

Hal ini disampaikan Clara dalam jumpa persnya bersama kuasa hukum Sunan Kalijaga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa (14/4/2026). 

Bahkan, Clara selaku penggugat menyatakan siap untuk menghadapi persidangan di pengadilan, termasuk menjalani proses mediasi secara langsung dengan Alexander.

"Sejauh ini insyaallah saya mantap berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel. Yaitu mohon doa dan kekuatannya karena berpisahnya juga ini, ini enggak, enggak, enggak mudah gitu loh. Saya juga terseok-seok ini. Mau mati rasanya saya kalau harus berpisah sama suami saya karena saya cinta sama dia," kata Clara Shinta sambil menangis. 

Meski begitu, Clara Shinta belum menjelaskan detail kapan jadwal sidang perdana di pengadilan akan digelar. Ia menyarankan awak media untuk menanyakan langsung ke pihak pengadilan soal jadwal sidang tesebut.

Berita Terkait
Penyanyi Denada Siap Pertemukan Ressa dan Aisha, Libatkan Psikolog
Kakak Virgoun Tanggapi soal Lindi Hamil Duluan: Kalian Bisa Berpikir Sendiri
Dinar Candy Blak-blakan Pernah Tolak Rp1 Miliar dari Pria Hidung Belang: Takut Ledes!
Meisya Siregar Ungkap Anaknya Didiagnosis Autoimun ITP: Tubuhnya Memar
Tamara Bleszynski Hadiri Resepsi Sang Anak Teuku Rassya sebagai Tamu Undangan Biasa
Sabrina Carpenter Beri Klarifikasi Usai Dituding Rasis ke Budaya Arab di Panggung Coachella
