Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

BIGBANG Guncang Coachella 2026, Bawakan Deretan Lagu Ikonik Penuh Nostalgia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |20:37 WIB
BIGBANG Guncang Coachella 2026, Bawakan Deretan Lagu Ikonik Penuh Nostalgia
BIGBANG di Coachella 2026
A
A
A

JAKARTA – BIGBANG sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di Coachella 2026. Penampilan ini menjadi momen spesial, sekaligus perayaan 20 tahun perjalanan karier mereka di industri musik global.

Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tampil di Outdoor Theatre dengan energi penuh, memadukan nostalgia dan aransemen modern yang memukau ribuan penonton.

Dalam penampilannya, BIGBANG membawakan setlist penuh hits yang dibagi dalam beberapa segmen:

Pembuka:
“Bang Bang Bang”
“Fantastic Baby”
“Sober”

Sesi emosional:
“A Fool of Tears”
“Loser”
“Haru Haru”
“Lies”

Solo & unit:
“Ringa Linga” (Taeyang)
“Power” (G-Dragon)
“Good Boy” (GD x Taeyang)
“Hando-Chogua” & “Look at Me, Gwisun” (Daesung)

Penutup:
“Home Sweet Home”
“Bad Boy”
“We Like 2 Party”
“Still Life” 

Penampilan Emosional dan Penuh Nostalgia

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Musik Coachella BIGBANG
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement