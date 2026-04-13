BIGBANG Guncang Coachella 2026, Bawakan Deretan Lagu Ikonik Penuh Nostalgia

JAKARTA – BIGBANG sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di Coachella 2026. Penampilan ini menjadi momen spesial, sekaligus perayaan 20 tahun perjalanan karier mereka di industri musik global.

Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tampil di Outdoor Theatre dengan energi penuh, memadukan nostalgia dan aransemen modern yang memukau ribuan penonton.

Dalam penampilannya, BIGBANG membawakan setlist penuh hits yang dibagi dalam beberapa segmen:

Pembuka:

“Bang Bang Bang”

“Fantastic Baby”

“Sober”

Sesi emosional:

“A Fool of Tears”

“Loser”

“Haru Haru”

“Lies”

Solo & unit:

“Ringa Linga” (Taeyang)

“Power” (G-Dragon)

“Good Boy” (GD x Taeyang)

“Hando-Chogua” & “Look at Me, Gwisun” (Daesung)

Penutup:

“Home Sweet Home”

“Bad Boy”

“We Like 2 Party”

“Still Life”

Penampilan Emosional dan Penuh Nostalgia