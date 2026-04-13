JAKARTA – BIGBANG sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di Coachella 2026. Penampilan ini menjadi momen spesial, sekaligus perayaan 20 tahun perjalanan karier mereka di industri musik global.
Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tampil di Outdoor Theatre dengan energi penuh, memadukan nostalgia dan aransemen modern yang memukau ribuan penonton.
Dalam penampilannya, BIGBANG membawakan setlist penuh hits yang dibagi dalam beberapa segmen:
Pembuka:
“Bang Bang Bang”
“Fantastic Baby”
“Sober”
Sesi emosional:
“A Fool of Tears”
“Loser”
“Haru Haru”
“Lies”
Solo & unit:
“Ringa Linga” (Taeyang)
“Power” (G-Dragon)
“Good Boy” (GD x Taeyang)
“Hando-Chogua” & “Look at Me, Gwisun” (Daesung)
Penutup:
“Home Sweet Home”
“Bad Boy”
“We Like 2 Party”
“Still Life”