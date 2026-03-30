HALO DEK: Ulah Azia Berujung Ribut, Tagihan Motor Bikin Chaos!

JAKARTA – Konten terbaru dari Azia Riza kembali menghadirkan momen kocak yang tidak terduga lewat segmen Halo Dek. Kali ini, Azia mencoba konsep berbeda dengan berpura-pura berada dalam situasi ditagih cicilan motor di Ome TV.

Di awal interaksi, suasana masih terlihat santai. Azia membuka percakapan seperti biasa dengan gaya ngobrol ringan yang khas. Namun tidak lama kemudian, muncul sosok yang mengaku sebagai penagih motor dan langsung membawa suasana menjadi lebih tegang sekaligus absurd.

Percakapan pun berkembang menjadi konflik yang tidak jelas arahnya. Azia mencoba meyakinkan bahwa motor tersebut sudah dibayar, sementara sosok penagih justru terus menekan dengan klaim bahwa cicilan belum lunas.

Situasi semakin ramai ketika cerita melebar ke arah keluarga, di mana disebutkan bahwa ada pihak lain yang ikut terlibat dalam pembayaran namun justru tidak bertanggung jawab. Momen ini langsung berubah menjadi sesi curhat dadakan yang justru membuat penonton ikut tertawa.

Alih-alih menjadi serius, interaksi tersebut justru dipenuhi reaksi spontan dari orang-orang yang diajak ngobrol. Ada yang ikut bingung, ada yang mencoba menenangkan, hingga ada juga yang malah menertawakan situasi yang semakin tidak masuk akal.