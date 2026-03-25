Azia Ngelamar Kerja di Kebun Binatang, Interview Ngaku Pernah Jadi Admin Pinjol?

JAKARTA – HALO, DEK! kembali menghadirkan konten absurd khas Azia Riza yang kali ini membawa konsep berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya Azia dikenal dengan prank obrolan random di Ome TV, kali ini ia mencoba sesuatu yang tak kalah nyeleneh, yaitu berpura-pura sedang melakukan interview untuk melamar pekerjaan di kebun Binatang.

Di awal episode, Azia membuka obrolan dengan gaya santai seperti biasa. Namun alih-alih mengarah ke percakapan ringan, Azia langsung membangun skenario absurd seolah sedang melakukan interview kerja. Ide ini pun menjadi awal mula berbagai interaksi kocak dengan orang-orang yang ditemuinya.

Azia mengaku ingin melamar sebagai helper di kebun binatang, meskipun latar belakang pekerjaannya sama sekali tidak memiliki hubungan sama sekali dengan posisi yang dilamarnya. Dengan percaya diri, Azia menyebut pengalaman sebelumnya sebagai admin pinjol, yang justru menjadi bahan candaan ketika ia mencoba mengaitkannya dengan dunia hewan.

Bukannya menjawab pertanyaan dengan serius, Azia justru memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Azia bahkan mengaku pernah “merawat cicak” sebagai pengalaman kerja untuk posisi yang dilamarnya. Pengakuan ini sontak langsung memancing reaksi heran sekaligus tawa dari para warga Ome Tv.

Situasi semakin absurd ketika sesi interview mulai membahas soal gaji. Azia dengan santai meminta angka yang cukup tinggi, bahkan sempat menyebut nominal yang cukup tidak realistis untuk posisi yang dilamarnya. Negosiasi yang terjadi pun berubah menjadi momen lucu yang terasa spontan dan absurd