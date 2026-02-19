Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doktif Ungkap Pertemuan dengan Richard Lee di Polda Metro Jaya: Dia Kabur-kaburan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |19:55 WIB
Doktif Ungkap Pertemuan dengan Richard Lee di Polda Metro Jaya: Dia Kabur-kaburan
Doktif di Polda Metro Jaya
JAKARTA - Dua dokter kecantikan yang sedang berseteru, Doktif dan Richard Lee akhirnya bertemu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis (19/2/2026). 

Pertemuan mereka diketahui terjadi tanpa perencanaan. Doktif mengaku dirinya hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas laporannya dalam kasus lain. 

Sementara itu, Richard Lee tengah menghadapi pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka atas laporan Doktif soal terkait dugaan pelanggaran hak konsumen. 

Doktif menjelaskan bahwa Richard tak begitu ramah dalam pertemuan tersebut. Dia disebut banyak menghindari ketika mendapat sapaan hangat dari Doktif. 

"Ngobrol, tapi dianya kabur-kaburan gitu, nggak berani ngomong," jata pemilik nama asli Samira Farahnaz tersebut. 

Halaman:
1 2
