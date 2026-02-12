Mohan Hazian Akhirnya Akui Tuduhan Pelecehan Seksual: Saya Minta Maaf..

JAKARTA - Fotografer dan content creator Mohan Hazian akhirnya mengakui tuduhan pelecehan seksual yang telah dilakukannya kepada beberapa model. Pengakuan itu diungkapkannya lewat Instagram, pada 11 Februari 2026.

“Saya, Mohan Hazian, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan tidak pantas yang telah saya lakukan,” ujarnya lewat keterangan resmi yang dirilisnya lewat Instagram @mohanhazian, seperti dikutip pada Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan, “Perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saya menyadari, tindakan saya telah melanggar batas antara profesional dan ranah pribadi yang menimbulkan luka dan dampak bagi para pihak.”

Atas kesalahan tersebut, Mohan Hazian secara resmi menyatakan pengunduran diri dari seluruh jabatan di perusahaan miliknya. Keputusan itu merupakan bentuk pertanggungjawabannya terhadap talent yang bekerjasama dengan brand-nya.

“Saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari seluruh jabatan, peran profesional, dan keterlibatan publik yang saya emban saat ini di Thanksinsomnia,” ungkapnya menambahkan.

Mohan Hazian berjanji, akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia juga menyatakan kesiapannya jika kemudian para korban membawa masalah tersebut ke jalur hukum dengan membuat laporan resmi.

Bersamaan dengan itu, suami Alya Putri itu juga berkomitmen untuk mengevaluasi diri dan mencari pendampingan profesional agar peristiwa serupa tidak terulang. Ia menutup pernyataannya dengan ungkapan penyesalan yang mendalam.

“Saya menyampaikan penyesalan yang mendalam atas dampak yang telah ditimbulkan. Saya minta maaf sekali lagi,” tuturnya.

Aksi tak senonoh Mohan Hazian pada model-modelnya pertama kali diungkap oleh akun X @aarummanis alias Saa. Dia mengaku, aksi itu dilakukan sang fotografer usai menjalani pemotretan, pada Mei 2025.