HOME CELEBRITY MOVIE

Look Jisoo BLACKPINK di Drama Terbarunya Bocor, Fans Heboh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |20:40 WIB
Look Jisoo BLACKPINK di Drama Terbarunya Bocor, Fans Heboh
Jisoo di drama terbarunya
A
A
A

JAKARTA - Netflix baru saja membocorkan drama Korea terbarunya yang dibintangi Jisoo BLACKPINK. Di mana foto-foto Jisoo saat berada di lokasi syuting diunggah dan langsung mendapat respons meledak di media sosial.

Foto–foto yang menampilkan visual Jisoo yang memukau membuat ekspektasi publik terhadap peran aktingnya dalam drama tersebut meningkat. Dalam unggahan itu, Jisoo tampil dalam berbagai ekspresi yang kuat dan emosional, menunjukkan sisi lain dari dirinya selain menjadi idola K-pop. 

Stills ini memperlihatkan visual Jisoo yang berbeda dari yang biasanya dilihat para fans di atas panggung. Dalam satu still, Jisoo terlihat mengenakan busana berkelas dan riasan yang elegan, dengan sorot mata yang intens.

Beberapa still lain juga menangkap momen yang lebih dramatis, seakan memberi sinyal bahwa peran yang dijalani Jisoo akan penuh konflik emosi. Banyak penggemar memuji visual Jisoo yang disebut mempesona dan cocok menjadi lead di drama besar.

Still ini membuat para penggemar makin tidak sabar menunggu tanggal tayang drama. Pasalnya, drama ini akan menjadi salah satu proyek akting besar Jisoo dan mengawali debutnya selain berkarier di dunia K-Pop.

Topik Artikel :
Blackpink Jisoo Jisoo BLACKPINK
