El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Pesta Pertunangan, Ada Mulan Jameela hingga Irwan Mussry

JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju menggelar pesta pertunangan. Mereka tampak bahagia dengan balutan baju adat yang tampak elegan namun sederhana.

Tampak juga Ahmad Dhani sebagai ayah kandung El Rumi, ia membawa Mulan Jameela di sampingnya.

Sedangkan Maia Estianty juga tampak bahagia berada di samping El Rumi bersama Irwan Mussry.

Dalam caption di media sosial, Syifa Hadju mengungkapkan bahwa hati dirinya dan El Rumi terasa lengkap usai pesta lamaran tersebut.

"Even after the proposal, our hearts felt complete celebrating this engagement. Bringing our families together, surrounded by the people who love us most"