Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Pesta Pertunangan, Ada Mulan Jameela hingga Irwan Mussry

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |20:05 WIB
El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Pesta Pertunangan, Ada Mulan Jameela hingga Irwan Mussry
Foto: @elelrumy / @syifahadju
A
A
A

JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju menggelar pesta pertunangan. Mereka tampak bahagia dengan balutan baju adat yang tampak elegan namun sederhana.

Tampak juga Ahmad Dhani sebagai ayah kandung El Rumi, ia membawa Mulan Jameela di sampingnya.

Sedangkan Maia Estianty juga tampak bahagia berada di samping El Rumi bersama Irwan Mussry.

Dalam caption di media sosial, Syifa Hadju mengungkapkan bahwa hati dirinya dan El Rumi terasa lengkap usai pesta lamaran tersebut.

"Even after the proposal, our hearts felt complete celebrating this engagement. Bringing our families together, surrounded by the people who love us most"

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/33/3196621//el_rumi_dan_syifa_hadju-09on_large.jpg
Alasan El Rumi Larang Syifa Hadju Syuting Stripping setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/33/3196516//el_syifa_tv-Ij2W_large.JPG
Cerita Unik PDKT Syifa Hadju dan El Rumi, Chat di Instagram Dibaca Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/33/3195784//el_rumi_dan_syifa_hadju-C4IX_large.jpg
Jelang Nikah, El Rumi dan Syifa Hadju Bikin Akun YouTube Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191006//el_rumi_dan_syifa_hadju-jRsv_large.jpg
Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Menikah Pertengahan Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/194/3186026//marsha_arua-4Su3_large.jpg
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184516//surya_insomnia-WEb0_large.jpg
Surya Insomnia Tolak Tawaran Jadi Groomsman El Rumi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement