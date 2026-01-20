Advertisement
Terus Naik, Lagu Dirimu Yang Dulu Milik Anggis Devaki Tempati Peringkat 18 di Spotify

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |22:09 WIB
Terus Naik, Lagu <i>Dirimu Yang Dulu</i> Milik Anggis Devaki Tempati Peringkat 18 di Spotify
Anggis Devaki
A
A
A

JAKARTA - Lewat Instagram pribadinya Anggis Devaki mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pendengarnya atas pencapaian yang didapatkan lewat lagu ‘Dirimu Yang Dulu’.

Lagu yang rilis pada 2024 lalu ini terpilih menjadi salah satu lagu yang masuk ke dalam album perdana Anggis yang bertajuk ‘DEVAKI’. Ditulis oleh Mario G. Klau, lagu ‘Dirimu Yang Dulu’ menjadi wadah Anggis mengungkapkan rasa kecewanya kepada sang kekasih yang kini telah berubah. 

Dengan lirik yang penuh rasa sakit dan tanya, lagu ‘Dirimu Yang Dulu’ menjadi lagu pertama Anggis yang masuk ke dalam TOP 50 - Indonesia versi Spotify dan hingga saat ini menduduki peringkat ke-18. Perasaan yang dituang oleh Anggis dan cerita yang relate dengan banyak kisah cinta warganet akhir-akhir ini membuat lagu ini kembali melambung di Spotify dan TikTok. Hingga saat ini tercatat lebih dari 41 juta pendengar di Spotify dan digunakan lebih dari 429 kali di TikTok. 

Rasakan pedihnya cinta lewat lagu ‘Dirimu Yang Dulu’ di seluruh digital streaming platform dan tonton video musiknya di Channel Youtube HITS Records.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
