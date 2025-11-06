Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pemutaran perdana film "Pangku," Rabu (5/11). Berlokasi di XXI Plaza Indonesia, pemutaran film yang merupakan karya perdana aktor kenamaan, Reza Rahadian, disambut meriah oleh masyarakat pecinta film yang telah memenuhi bioskop tersebut.

Tidak hanya ditunggu-tunggu oleh Masyarakat Indonesia. Film Pangku turut mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia film internasional, salah satunya Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Penghargaan yang berhasil diraih antara lain: KB Vision Audience Award (Penghargaan Pilihan Penonton), FIPRESCI Award (Penghargaan dari Federasi Kritikus Film Internasional), Bishkek International Film Festival–Central Asia Cinema Award, dan Face of the Future Award (Penghargaan Wajah Masa Depan).

Kemenangan tersebut diraih dalam kategori Vision di festival tersebut, dan juga mendapatkan sambutan hangat dari penonton dan kritikus internasional.

Fadli Zon turut menyampaikan apresiasinya selepas menonton pemutaran perdana film tersebut. Menurutnya film pertama yang disutradarai oleh Reza Rahadian ini merupakan film yang memotret realitas Indonesia dari waktu ke waktu, dan menyajikan potret kehidupan yang sangat menyentuh.

Terlebih lagi film tersebut menurutnys ditulis oleh sosok Reza sendiri dan mendapat apresiasi serta banyak penghargaan dari dari Busan International Film Festival.