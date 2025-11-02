Montir Sehari Versi Azia Riza: Kaget Lihat Oli sampai Salah Paham soal Indikator E

JAKARTA - Azia Riza nekat menjajal profesi sebagai montir dalam segmen AZBUN alias Azia Bikin Buntung atau Untung. Begitu tiba di bengkel, dia langsung menantang untuk mengganti sendiri oli motornya.

Walau sudah diingatkan menjadi montir harus siap kotor, namun Azia tetap semangat menjajal pengalaman baru. Dia kemudian mengambil kunci T untuk membuka baut oli pada motornya.

Namun ternyata, tak semudah itu bagi Azia membuka baut oli. Dia berusaha membukanya sampai ngos-ngosan, ngeden, dan akhirnya melambaikan tangan untuk minta bantuan.

Begitu olinya keluar, Azia malah kaget melihat cairan hitam pekat keluar dari motornya. Menariknya lagi, dia berusaha mereview isi bengkel. Namun karena tak mengerti apa-apa, dia akhirnya menyebut semua yang dilihatnya sebagai ‘oli’.

Setelah melakukan pengecekan menyeluruh, sang montir menegaskan bahwa motor Azia baik-baik saja. Namun dia berkilah, motornya tidak bisa nyala karena ada tulisan ‘E’ pada bagian speedometer.