4 Jam Diperiksa, Lesti Kejora Dicecar 27 Pertanyaan soal Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

JAKARTA - Pedangdut Lesti Kejora baru saja menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu (8/10/2025).



Dalam kesempatan itu, Lesti mengaku mendapat 27 pertanyaan dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama kurang lebih empat jam menjalani pemeriksaan.



"Alhamdulillah, ya berjalan dengan lancar. Pertanyaannya banyak sekali, dan lama lumayan. Doain saja, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kedepannya cepat selesai ya," ucap Lesti Kejora usai diperiksa.



"Totalnya ada 27 pertanyaan kurang lebih ya," sambungnya.



Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadrakh Seskoadi, mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mediasi kepada pihak pelapor. Hanya saja, hal itu belum menumui titik terang karena ada beberapa poin yang belum disepakati kedua pihak.



"Kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui, untuk hal-hal tersebut mungkin enggak bisa kita jelaskan, karena itu panjang," tutur Sadrakh.



"Jadi, sebenarnya secara komunikasi, sudah terjalin dengan baik. Jadi memang hari ini, kehadiran Mbak Lesti itu hanya untuk memenuhi panggilan. Karena memang bagaimanapun juga, prosedural itu harus tetap di jalankan," sambungnya.



Saat ditanya soal polemik royalti di industri musik sendiri, Lesti Kejora merasa tak punya kewenangan untuk menanggapinya. Ia pun memilih untuk fokus menghadapi laporan dari Yoni dan berharap masalah ini cepat selesai.



"Ya, kalau saya kan, bukan kapabilitas saya untuk bisa menjawab. Tapi, untuk case ini, saya kan diduga. Hari ini, Alhamdulillah, dipanggil ke sini dan saya memenuhi panggilannya. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya jawab. Ya pokoknya doain saja. Cepat selesai," tegas Lesti.



Istri Rizky Billar itu kemudian mengambil hikmah dengan adanya laporan ini. Ke depan, ia merasa termotivasi untuk menulis lagu ciptaannya sendiri.



"Ya kan semuanya sudah ada aturannya ya. Dan sudah ada lembaga yang urusin. Ya mungkin sekarang motivasinya lebih ke belajar untuk bikin lagu sendiri," pungkasnya.

(kha)