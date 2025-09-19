Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Menbud Resmikan Pembukaan Magical Casting Bootcamp Film Musikal Timun Mas in Wonderland!

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |10:25 WIB
Menbud Resmikan Pembukaan Magical Casting Bootcamp Film Musikal <i>Timun Mas in Wonderland!</i>
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri pembukaan Magical Casting Bootcamp. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri pembukaan Magical Casting Bootcamp dalam rangka pembuatan film musikal keluarga Timun Mas in Wonderland! di Hotel Liberta Kemang, Jakarta Selatan.

Bootcamp ini menjadi bagian penting dari proses pembuatan film musikal keluarga Timun Mas in Wonderland!, yang diikuti oleh 40 anak terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Menbud Fadli menyampaikan dukungan penuh atas lahirnya karya film musikal anak-anak Indonesia yang mengangkat kisah budaya Nusantara.

“Kementerian Kebudayaan memberikan perhatian besar untuk memajukan seni pertunjukan, musical play, hingga film, terutama yang membawa cerita Indonesia,” ujar Menbud Fadli.

Dalam kesempatan ini, Menbud Fadli juga menekankan pentingnya memperkaya khazanah perfilman nasional melalui film anak-anak yang berkualitas. Ia mencontohkan keberhasilan film animasi Jumbo yang meraih hampir 11 juta penonton, menandakan film segala umur, termasuk film anak-anak, mampu memikat hati publik.

“Mudah-mudahan Timun Mas in Wonderland! dapat meraih apresiasi serupa, bahkan lebih, karena kita sangat membutuhkan film anak-anak yang relevan, menghibur, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia,” katanya.

