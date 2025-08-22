Streaming Microdrama Penyesalan yang Tersisa di VISION+, Kisah Haru tentang Pengorbanan Ibu

Streaming Microdrama Penyesalan yang Tersisa di VISION+, Kisah Haru tentang Pengorbanan Ibu. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bagaimana rasanya ketika seorang anak kehilangan momen terakhir bersama ibunya karena rahasia yang disembunyikan?

Kisah penuh air mata ini hadir dalam microdrama VISION+ berjudul Penyesalan yang Tersisa dan bisa Anda tonton dengan mengklik tautan ini.

Li Xiufen diceritakan seorang ibu yang membesarkan putranya dengan penuh pengorbanan. Sebulan sebelum pernikahan anaknya, dia divonis mengidap kanker otak.

Namun menantu Li Xiufen, Zhou Xue justru mengusirnya dan menyembunyikan kabar penyakit itu dari Li Hui, sang anak. Tragisnya, Li Hui tidak tahu kondisi ibunya hingga akhirnya terlambat.

Ia justru melewatkan momen terakhir bersama Xiufen, yang meninggal dunia saat dirinya tengah menanti kelahiran sang buah hati. Hari bahagia itu pun bercampur duka mendalam kehilangan ibu.