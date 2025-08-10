Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 232

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 232 bercerita tentang Lingga yang melihat dua orang yang ingin mencelakai Arini.

Pria itu pun dengan sigap menghadang kedua orang tersebut. Melihat hal itu, Arini yang tidak tahu duduk persoalan langsung menjadi panik.

Sementara itu, Emil menemukan cara agar bisa bertemu dengan Bara melalui Nadya. Perempuan itu pun menuruti permintaan Emil tanpa tahu apa-apa.

Apakah Emil berhasil menemui Bara?

(SIS)