Siap Menggoyang Depok, Ayu Ting Ting Jalani Gladi Resik Dangdut-dangdutan

Bersama promotor Antara Suara, Ayu Ting Ting menggelar konser tunggal perdananya bertajuk Dangdut-Dangdutan pada Sabtu, 9 Agustus 2025, di Lapangan Tembak Kostrad Cilodong, Depok.

Demi tampil maksimal di atas panggung, “Ratu Depok” ini melakukan gladi resik sehari sebelumnya (8/8). Bareng para penari latar dan band pengiring, Ayu menjalani run-through dari awal sampai akhir. Nggak cuma itu, detail kecil seperti sepatu, gaya rambut, sampai kostum pun dipakai untuk memastikan semuanya tampil dengan on point.

Tidak hanya gladi resik, untuk mendoakan acara Dangdut-Dangdutan dapat berjalan dengan baik Ayu TingTing bersama dengan Andri Verraning Ayu selaku CEO Antara Suara juga melaksanakan potong tumpeng dan doa bersama.

“Terima kasih buat semua yang membantu merealisasikan acara ini,” ungkap Ayu saat memberikan kata sambutan. “semoga kita semua sehat-sehat, besok diberikan kelancaran, cuacanya cerah, rame, seru. Pokoknya ayo kita lakukan yang terbaik!”

Dengan berakhirnya gladi resik secara resmi Konser Dangdut Ratu Depok siap menggoyang Depok!

Buat kamu yang belum kedapetan tiket tenang aja, kamu bisa beli tiketnya langsung di venue seharga 200rb untuk kategori ‘Sik Asik Di Belakang’ dan 259rb untuk kategori ‘Sik Asik Di Depan’.

Sampai bertemu dan berjoget bersama di Dangdut-Dangdutan!



(kha)