Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siap Menggoyang Depok, Ayu Ting Ting Jalani Gladi Resik Dangdut-dangdutan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |15:04 WIB
Siap Menggoyang Depok, Ayu Ting Ting Jalani Gladi Resik Dangdut-dangdutan
Dangdut dangdutan
A
A
A

Bersama promotor Antara Suara, Ayu Ting Ting menggelar konser tunggal perdananya bertajuk Dangdut-Dangdutan pada Sabtu, 9 Agustus 2025, di Lapangan Tembak Kostrad Cilodong, Depok.

Demi tampil maksimal di atas panggung, “Ratu Depok” ini melakukan gladi resik sehari sebelumnya (8/8). Bareng para penari latar dan band pengiring, Ayu menjalani run-through dari awal sampai akhir. Nggak cuma itu, detail kecil seperti sepatu, gaya rambut, sampai kostum pun dipakai untuk memastikan semuanya tampil dengan on point.

Tidak hanya gladi resik, untuk mendoakan acara Dangdut-Dangdutan dapat berjalan dengan baik Ayu TingTing bersama dengan Andri Verraning Ayu selaku CEO Antara Suara juga melaksanakan potong tumpeng dan doa bersama. 

“Terima kasih buat semua yang membantu merealisasikan acara ini,” ungkap Ayu saat memberikan kata sambutan. “semoga kita semua sehat-sehat, besok diberikan kelancaran, cuacanya cerah, rame, seru. Pokoknya ayo kita lakukan yang terbaik!”

Dengan berakhirnya gladi resik secara resmi Konser Dangdut Ratu Depok siap menggoyang Depok! 

Buat kamu yang belum kedapetan tiket tenang aja, kamu bisa beli tiketnya langsung di venue seharga 200rb untuk kategori ‘Sik Asik Di Belakang’ dan 259rb untuk kategori ‘Sik Asik Di Depan’. 

Sampai bertemu dan berjoget bersama di Dangdut-Dangdutan!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Dangdut Ayu Ting Ting
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180889//ayu_ting_ting-pI4G_large.JPG
Ayu Ting Ting Nonton Konser BLACKPINK Bareng Bilqis, Netizen: Kayak Kakak Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179214//anugerah_dangdut_indonesia_2025-eg0A_large.jpg
Anugerah Dangdut Indonesia 2025: Pionir Ajang Penghargaan Dangdut Indonesia 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement