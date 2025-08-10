Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nahas, Penyanyi Malaysia Ini Alami Stroke setelah Konsumsi 7 Buah Durian

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |09:30 WIB
Nahas, Penyanyi Malaysia Ini Alami Stroke setelah Konsumsi 7 Buah Durian
Nahas, Penyanyi Malaysia Ini Alami Stroke setelah Konsumsi 7 Buah Durian. (Foto: VGT)
KUALA LUMPUR - Dino alias Mohd Shah Rosli, mantan personel grup rap asal Malaysia, Nico G, mengungkapkan pengalaman mengerikannya usai mengonsumsi tujuh buah durian.

Penyanyi 50 tahun itu memang penggila durian. "Setiap musim durian tiba, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk mengonsumsi buah itu," katanya dikutip dari VGT, pada Minggu (10/8/2025).

Suatu malam, Dino menghabiskan tujuh buah durian Kampung yang membuatnya mengalami stroke keesokan paginya. Saat dilarikan ke IGD, dokter mengaku, masih bisa mencium aroma durian dari mulut sang penyanyi.

Dino Penyanyi Malaysia
Nahas, Penyanyi Malaysia Ini Alami Stroke setelah Konsumsi 7 Buah Durian. (Foto: VGT)

Dokter menduga, penyebab Dino mengalami stroke karena tingginya kadar kolesterol dan gaya hidupnya yang tak sehat. Apalagi, dia merupakan perokok berat dan miliki riwayat gula darah tinggi.

Durian merupakan salah satu buah dengan kalori dan indeks glikemik tinggi. Mengonsumsi buah tersebut dalam jumlah tak terkontrol bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan kolesterol.

Kondisi tersebut tentu berbahaya bagi pasien penderita kardiovaskular dan metabolik. Apa yang terjadi pada Dino menjadi pengingat bagi kita untuk mengendalikan asupan makanan yang dimasukkan ke tubuh.

 

