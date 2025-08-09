Legenda Indonesia: Cerita Seru Penuh Keajaiban, Penuh Nilai Kehidupan

Program Legenda Indonesia kembali hadir menyapa pemirsa dengan kisah-kisah menakjubkan yang diangkat dari hikayat dan cerita rakyat Nusantara yang telah hidup ratusan tahun. Legenda Indonesia ditayangkan setiap Sabtu pukul 09.00 WIB dan Minggu pukul 07.30 WIB.

Melalui balutan visual dramatis dan alur cerita yang menyentuh, setiap episode mengajak penonton untuk menyelami kekayaan budaya serta nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Disajikan secara menarik untuk seluruh anggota keluarga, Legenda Indonesia bukan sekadar hiburan biasa. Setiap cerita membawa pesan moral yang kuat tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, kesabaran, dan balasan dari perbuatan manusia. Kisah-kisah ini menjadi cermin yang relevan dengan kehidupan masa kini, sekaligus pengingat akan akar budaya yang patut dijaga.

Tak hanya sarat makna, program ini juga menyuguhkan nuansa magis dan elemen keajaiban yang memikat, menjadikannya tontonan penuh warna bagi anak-anak hingga orang tua. Dari cerita tentang hewan ajaib, benda bertuah, hingga sosok misterius penuh hikmah semua hadir dalam sajian visual yang memukau dan menggugah emosi.

Ikuti kisah spesial Legenda Indonesia: Putri Duyung 1001 Keajaiban, dongeng magis penuh petualangan dan pelajaran hidup yang akan membawa Anda ke dunia bawah laut penuh misteri, keindahan, dan pesan moral yang menyentuh.

Jangan lewatkan petualangan seru yang penuh keajaiban dan pelajaran hidup dalam Legenda Indonesia.

(kha)