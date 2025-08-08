Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Bakal Beri Donasi Langsung ke Palestina

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:02 WIB
Ivan Gunawan Bakal Beri Donasi Langsung ke Palestina
Ivan Gunawan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Desainer kondang, Ivan Gunawan, berencana memberi bantuan langsung ke Palestina pada akhir September 2025 mendatang. 

Ivan menjelaskan dana bantuan itu berasal dari hasil penjualan produk hijab miliknya. Dia mengakui kalau rencana ini sudah dibicarakan sejak lama. 

"Pengin bawa (bantuan) sendiri aja karena kan itu kan uang umat, ya. Mereka yang ikut sumbang bikin pembelian kerudung," kata Ivan Gunawan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. 

Ivan pun antusias untuk mengantarkan donasi langsung ke Palestina. Rencananya, dirinya akan berangkat bersama relawan kemanusiaan. 

"Nah, jadi aku pengin nganterin langsung aja gitu, Insya Allah," ujar Ivan Gunawan 

"Iya, penginnya mau ke sana bareng Bang Onim, Insya Allah. Kalau enggak ada halangan, Insya Allah September akhir mau berangkat," lanjutnya. 

Selain itu, Ivan juga tengah menggalang dana untuk pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Dana tersebut dikumpulkan dari hasil penjualan koleksi satu tas mewah miliknya. 

Kegiatan itu diyakininya bisa mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama. 

"Iya buat saya kan memang kalau kita mau bersedekah, beramal, berbuat baik ya aku pikirkan gimana caranya supaya bisa beramal itu besar, sedekahnya lebih banyak," ucap Ivan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
