Anak Sakit, Ashanty Mengaku Depresi dan Merasa Gagal Jadi Ibu

JAKARTA - Penyanyi Ashanty mencurahkan isi hatinya setelah mengalami beberapa cobaan hidup belakangan ini. Mulai dari penutupan bisnis kue miliknya hingga depresi karena tekanan hidup.

Kondisi mentalnya diperparah saat sang anak, Arsy Addara Musicia Nurhermansyah, sempat sakit hingga harus mendapat penanganan medis di tengah malam.

"Itu aku hancur. Jadi jam 23.30 WIB malam tuh Arsy kesakitan kupingnya, tidurnya kita bareng. Dia nangis, cakar-cakarin ayahnya, tapi sambil menggigit mulutnya supaya nggak kedengeran teriakannya ke aku. Bapaknya langsung angkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Ziel untuk menyetir (ke Rumah Sakit). Semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai Bunda bangun," tutur Ashanty di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Keesokan harinya, Ashanty baru mengetahui kejadian tersebut langsung dari sang anak. Begitu mendengar kronologi yang diceritakan, dia langsung menangis dipelukan Arsy.

Momen itulah yang membuat Ashanty merasa gagal menjadi ibu yang baik untuk sang buah hati.