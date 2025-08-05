Afgan Akui Baru Merasa Dewasa di Usia 30 Tahun

JAKARTA - Afgansyah Reza baru saja membuat pernyataan tak terduga. Dia mengaku baru merasa dewasa sejak memasuki usia 30 tahun.

"Karena gue juga termasuk yang telat dewasanya, gue merasa gue baru dewasa di umur 30 bro, bisa lo bayangkan, belum dewasa malah," kata Afgan dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (5/8/2025).

Penyanyi yang kini berusia 36 tahun itu mengaku baru hidup mandiri sejak memasuki kepala tiga.

Akan tetapi, hingga kini ia merasa masih harus banyak belajar untuk menyikapi hidup agar lebih dewasa lagi.

Selama tinggal bareng keluarga, Afgan kerap menyoroti sosok ibunya yang cukup protektif. Hal itu pun diakui Afgan mempengaruhi perkembangan mentalnya.

"Jadi gue tinggal sama keluarga gue, sampai gue umur 30an, ibu gue sangat protektif, jadi gue benar-benar dilepas ke dunia dan tinggal sendiri itu waktu gue umur 30," ucap dia.