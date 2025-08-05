Cerita Afgan Dapat Hidayah, Sempat Depresi dan Mati Rasa dengan Popularitasnya

JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza menceritakan pengalamannya mendapat hidayah sehingga membuatnya kini lebih religius. Afgan juga termasuk salah satu figur publik yang bisa menunaikan ibadah Haji di 2025.

Dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (5 Agustus 2025), Afgan menjelaskan perjalanan spiritualnya itu diawali dengan guncangan psikis atau depresi berat. Hal ini berlangsung ketika Afgan masih berusia 20 tahunan.

"Waktu itu kayaknya umur 20-an akhir deh kayaknya, dan itu hidup gue penuh dengan tanda tanya yang kayaknya gue lost (hilang) aja, nggak ada pegangan, jadi gue ngerasa kayak lagi campur aduk. Jadi lumayan deep lost-nya tuh," kata Afgan dikutip Selasa (5 Agustus 2025).

Dari rasa penasaran itu, Afgan terus mencari tahu kegelisahan yang dirasa sambil menjalani rutinitasnya sebagai penyanyi profesional.

Anehnya, ia merasa tak ada lagi kepuasan diri ketika menjalani kesibukannya sebagai seorang penyanyi. Padahal, pelantun Bukan Cinta Biasa ini tengah berada di puncak popularitas.

Hingga pada akhirnya, Afgan sadar telah melewatkan tanda-tanda hidayah untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan.