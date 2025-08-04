Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Tak Bisa Jadi Saksi Cerai Andre Taulany, Ini Kata Pengadilan Agama

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |21:02 WIB
Anak Tak Bisa Jadi Saksi Cerai Andre Taulany, Ini Kata Pengadilan Agama
Andre Taulany
A
A
A

TIGARAKSA - Pihak Pengadilan Agama Tigaraksa menanggapi saksi anak yang diajukan Rien Wartia Trigina alias Erin selaku termohon dalam sidang perceraiannya dengan Andre Taulany yang berlangsung pada Senin (4/8/2025).

Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahudin. Dia menjelaskan bahwa sidang kali ini beragendakan pembuktian eksepsi dari pihak termohon.

Dalam sidang tersebut, Erin yang diwakilkan kuasa hukumnya membawa bukti tertulis serta saksi dari dua anak kandungnya yakni Dio (18) dan Kenzy (16).

"Kami mendengar dari para majelis bahwa itu cuma diajukan untuk saksi," kata Mohamad Sholahudin di kantornya hari ini.

Adapun pengajuan saksi tersebut, kata Mohamad Sholahudin, masih dipertimbangkan majelis hakim. Namun demikian, ia menegaskan bahwa menurut aturan, anak memang tidak diperkenankan menjadi saksi dalam proses sidang cerai kedua orang tuanya.

"Berdasarkan aturan jatuhnya ya, ini untuk anak tidak diperkenankan, kecuali kerabat yang memang bibi tante atau ke atas kecuali anak untuk keberpihakan," bebernya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181528//the_prediksi-TAFV_large.JPG
Ngakak, Personel The Prediksi X Bedain Cosplay Shaun the Sheep di Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180168//deddy_corbuzier-ZEIr_large.jpg
Hot Gossip: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Andre dan Erin Taulany Sepakat Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180118//deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnissa-feGJ_large.jpg
9 Artis yang Jalani Proses Cerai pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180053//andre_taulany-uy2M_large.jpg
Pihak Erin Wartia Bantah Damai dengan Andre Taulany karena Bocornya Dokumen Cerai di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180037//erin_wartia_trigina-SMGm_large.jpg
Damai dengan Andre Taulany, Erin Wartia Pilih Umroh Untuk Tenangkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180030//andre_taulany-GmMH_large.jpg
Isi Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin: dari Harta hingga Pemulihan Nama Baik 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement