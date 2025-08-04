Inara Rusli Sembunyikan Identitas Pasangan: Takut Ain!

Inara Rusli merahasiakan pasangan barunya sebelum resmi menikah. Bukan tanpa alasan, mantan istri Virgoun itu mengaku takut 'ain sehingga berpotensi menghancurkan rencana baiknya ke depan.

Inara juga ingin meminimalisir urusan pribadinya menjadi konsumsi publik. Ia pun memutuskan untuk menutup rapat soal siapa pasangannya kini.

"Kalau saya cerita, takut ain juga, kemudian juga ya kita kan sebagai muslimah harus menjaga marwah. Jadi ya, enggak ini sih aku kayak ngerasa kalau sebelum akad kayak lebih baik disembunyikan dulu dan saling jaga aja sih gitu," ujar Inara Rusli kepada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

"Insyaallah (ada). Mohon doanya aja," sambungnya.

Lebih lanjut, Inara tak mempermasalahkan komentar negatif netizen soal keputusannya ini. Dia juga ingin fokus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan.

"Kalau misalkan mereka (netizen) merasa kayak, 'Ah, sudah nggak asik nih,' ya itu kan pendapat masing-masing dan itu di luar dari kuasa aku, aku nggak bisa menyenangkan semua pihak," tegasnya.

"Jadi apa yang aku jalani saat ini, ya sudah, yang penting masih sejalan dengan apa yang Allah kehendaki," jelas Inara.

Namun demikian, Inara tak keberatan membocorkan sedikit kesibukan pasangan barunya. Dia bilang, pasangannya kini juga sama-sama menjalani bisnis sepertinya.