Tertunda Dua Kali, Fariz RM Berharap JPU Siap Bacakan Tuntutan Kasus Narkobanya Hari Ini

JAKARTA - Musisi Fariz Rustam Munaf alias Fariz RM kembali dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/8/2025). Dia berharap sidang yang sudah ditunda sebanyak dua kali ini bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pantauan, Fariz tiba di pengadilan sekitar pukul 13.15 WIB menggunakan mobil tahanan dengan kedua tangan diborgol.

Seperti biasa, pelantun Sakura ini tak banyak berkomentar terkait menjelang persidangan. Akan tetapi ia melempar senyum ke arah awak media sambil berjalan menuju ruang tahanan.

Saat ditanya soal agenda sidang hari ini, Fariz menjawab singkat.

"Agenda hari ini masih tuntutan," tutur musisi 66 tahun tersebut.

Fariz RM lalu menyebut sidang tuntutan sudah dua kali ditunda. Dia pun harus bersabar menunggu kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan tuntutan tersebut.