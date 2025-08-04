Shopee Kembangkan Inovasi Belanja, Bisa Sambil Nonton Konten Favorit

JAKARTA - Shopee sukses memperluas jangkauan pasarnya dengan mengintegrasikan fitur afiliasi online commerce secara langsung dalam tayangan pada platform Over The Top (OTT).

Inisiatif ini menghadirkan pengalaman belanja yang kontekstual dan seamless, di mana penonton dapat langsung membeli produk di Shopee sesuai dengan konten yang sedang mereka nikmati.

Melalui kerja sama tersebut, Shopee menggarisbawahi potensi kedua platform, yakni OTT dan e-commerce dalam mendukung bisnis dari berbagai skala, termasuk UMKM dan brand lokal, agar dapat menjangkau konsumen melalui medium yang lebih relevan dan kontekstual.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peranannya di ekosistem digital yang dinamis. Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna menuturkan bahwa Shopee menyambut baik kerja sama ini.

Menurutnya, kerja sama dalam program inovatif secara cerdas dapat mengubah momen-momen paling engaging dalam sebuah tayangan menjadi pengalaman belanja yang relevan dan seamless.

"Kami melihat kolaborasi ini dapat membantu para penjual di platform kami semakin terhubung dengan lebih banyak calon pembeli melalui konten menarik. Ke depannya kami akan semakin mendorong pertumbuhan dan peningkatan penjualan bagi bisnis UMKM dan brand lokal," tuturnya.

Di Indonesia, tren content commerce tengah berkembang pesat, bertransformasi dari sekadar konten informatif menjadi saluran penjualan langsung yang terintegrasi dengan platform digital dan media sosial. Inisiatif ini berfokus pada penciptaan cara baru berbelanja yang lebih menarik, personal, dan menyatu dengan keseharian pengguna.

Melalui fitur tersebut, penonton dapat melihat dan membeli produk melalui aplikasi Shopee tanpa harus meninggalkan layar. Cukup dengan meng-klik ikon keranjang atau banner yang muncul dalam konten, pengguna akan diarahkan ke halaman produk Shopee untuk proses checkout yang cepat dan mudah.

Kolaborasi ini menjadi langkah awal menuju pengalaman berbelanja yang semakin kontekstual dan personal. Ke depannya, fitur tersebut akan dikembangkan dengan kemampuan personalisasi yang memungkinkan setiap penawaran disesuaikan dengan minat dan perilaku menonton pengguna.

Integrasi antara hiburan dan e-commerce ini membuka peluang baru dalam mengubah penonton menjadi pembeli secara natural dan relevan.

Hingga saat ini, fitur tersebut masih dalam fase percobaan dengan 15 brand yang telah bergabung dalam ekosistem “content commerce” ini, termasuk Wondermist, FFAR, Majika, Wardah, Emina, Kahf, Make Over, Samsung, Somethinc, Amaterasun, Hint, Nivea, Eiger, Colorbox, dan The Executives.

Penonton dapat berbelanja dengan mudah di Shopee sambil menonton konten tayangan yang mereka sukai. Kolaborasi ini menandai lompatan inovasi dalam lanskap periklanan digital.

Selain itu, pihaknya juga ingin menggabungkan kekuatan konten streaming dengan tur belanja interaktif dari Shopee, menghadirkan format iklan terintegrasi yang muncul di saat paling relevan, ketika penonton menikmati konten favorit mereka.

Kolaborasi Shopee sebagai platform e-commerce terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara ini, sekaligus membuka peluang monetisasi baru, serta menetapkan standar inovasi bagi ekosistem konten dan commerce di Tanah Air.

(Wul)