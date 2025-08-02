Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Jaga Privasi Verrell dan Fuji: Bahagia Itu Penting!

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |17:04 WIB
Venna Melinda Jaga Privasi Verrell dan Fuji: Bahagia Itu Penting!
Venna Melinda (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Venna Melinda memilih untuk menjaga privasi di tengah kedekatan antara Verrell Bramasta dan selebgram Fujianti Utami. Sebagai ibu, dia mengaku tak ingin menjadi sosok menyebalkan dan terlalu mencampuri urusan anaknya. 

Venna pun berharap publik juga melakukan hal serupa. Yang terpenting baginya, saat ini Verrell bahagia bisa menjalin kedekatan dengan siapa pun, termasuk bersama Fuji. 

"Kalau aku aja ibunya Mas Verrell nggak bisa mengatur ya. Kalau zaman sekarang, kita harus respect aja sama privasinya dia," tutur Venna Melinda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. 

"Yang penting, kalau sebagai seorang ibu, pokoknya aku doain. Mas Verrell, Mas Athalla, dapat jodoh yang seiman, yang sama-sama teman ibadah, jadi nanti sama-sama istiqomah di jalan Allah," sambungnya. 

Venna mengaku menyerahkan urusan jodoh anak-anaknya kepada Tuhan. Dia yakin jodoh terbaik memang datang dari takdir yang sudah ditentukan. 

Halaman:
1 2
